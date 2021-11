Lary Bottino pode ser presa por ir à balada após testar positivo para Covid-19

Definitvamente Lary Bottino gosta de uma encrenca. Isos pode ser visto por quem acompanhou a trajetória da influenciadora nos realities “A Fazenda ” e “De Férias com Ex Brasil ” e também em suas redes sociais. Uma de suas tretas mais famosoas é a briga com a ex-melhor amiga Anitta.

Nesta semana, Lary se envolveu em mais uma polêmica. Poucas horas depois de ser barrada em um programa da Record News por testar positivo para Covid-19 , a ex-A Fazenda foi vista curtindo uma balada com vários amigos em São Paulo

E por conta dessa irresponsabilidade, Lary Bottino pode ser presa e multada e presa por cometer o crime de infração de medida sanitária preventiva. A pena pode ser de um mês até um ano.

O artigo 268, do Código Penal, determina que é crime sair de casa com suspeita ou testado positivo para Covid-19, pois infringe determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e tem previsão de pena de detenção, de um mês a um ano, e multa.

Fonte: O Tempo