Lei Mariana Ferrer impede constrangimento de mulher durante julgamento em Minas

Dois dias após o presidente Jair Bolsonaro sancionar a Lei Mariana Ferrer, a medida ajudou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a impedir o constrangimento, durante um julgamento, de uma mulher que foi vítima de violência doméstica em Frutal, no Triângulo Mineiro. A aplicação da lei foi celebrada nas redes sociais pela influenciadora, vítima de estupro e que foi humilhada, em 2020, durante um julgamento em Santa Catarina, dando nome à lei.

A lei, sancionada na última segunda-feira (22), foi aplicada nesta quarta-feira (24) a pedido do promotor de Justiça Rogério Maurício Nascimento Toledo. O caso do julgamento envolvia um homem de 54 anos, acusado de tentativa de feminicídio, e a mulher de 34 anos, vítima dele.

De acordo com o MPMG, eles mantinham uma relação e o homem teria tentado matá-la por não concordar com o término do relacionamento.

“Durante a sessão plenária houve um esforço de constrangimento da vítima, mediante a tentativa de exposição da vida pregressa e de sua intimidade, mediante distribuição de documentos. Fiz um requerimento pelo indeferimento da distribuição do material aos jurados, utilizando a Lei 12.245/21, e o juiz acolheu o nosso pedido”, explica Toledo.

Ainda de acordo com o promotor, o suspeito agiu dolosamente e por motivo fútil, utilizando uma arma branca para tentar matar a vítima “em razão de sua condição de sexo feminino, caracterizada pela violência doméstica e familiar, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.

O suspeito acabou condenado a seis anos de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio.

Nas redes sociais, Mariana Ferrer celebrou a aplicação da lei no estado onde nasceu. “Confesso que me causou um misto de emoções e novamente chorei, mas dessa vez, é choro de esperança”, escreveu a influenciadora. Confira a publicação:

Acabei de ver esse stories de um Promotor de Justiça de Minas Gerais (Estado em que nasci, fui criada e tenho muito carinho) já buscando a efetividade na Lei Mariana Ferrer. Confesso que me causou um misto de emoções e novamente chorei mas dessa vez, é choro de esperança…🤍 pic.twitter.com/7kVDej4Gv0 — Mariana Ferrer (@marianaferrerw) November 24, 2021

A lei

A legislação que levou o nome da influenciadora vítima de estupro, lei 12.245/21, altera os Decretos 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais).

As alterações visam “coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo”, segundo o MPMG.

Ela prevê punição para quem constrangir as vítimas ou testemunhas em julgamentos, determinando ainda que todos os presentes no tribunal deverão assegurar a integridade física e psicológica delas.

“O juiz tem como dever garantir que a lei seja cumprida. Caso a determinação não seja respeitada, os envolvidos poderão ser responsabilizados nas áreas civil, penal e administrativa. A lei também aumenta em um terço a pena para casos de coação, que é de quatro anos de prisão e multa, quando se tratar de um crime sexual”, completa o órgão.

Fonte: O Tempo