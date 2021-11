Maconha com selo do ‘Patati Patatá’ é apreendida em Passa Quatro, no Sul de MG

Tabletes de maconha com selos dos palhaços infantis “Patati Patatá” foram apreendidos na noite de quarta-feira (24), pela Polícia Militar (PM), em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. Além dos personagens, também haviam barras com selos com a foto do terrorista Osama Bin Ladem e o texto “As fitas de Bin Laden”.

De acordo com a corporação, a droga foi localizada após a abordagem de um carro na MG-158, próximo à divisa com o estado de São Paulo. No veículo, um Chevrolet Vectra com placa de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, estavam um casal, um homem de 23 anos e uma mulher de 28.

“Durante a abordagem, eles demonstraram nervosismo e os policiais perceberam que o carro exalava o cheiro característico de maconha. Eles fizeram vistoria em todo o veículo e foram encontrados 115 tabletes grandes de substância semelhane à maconha, além de apreenderem celulares e dinheiro”, detalha o tenente Ednilson Marcelino, Comandante do Pelotão Tático Movel de São Lourenço.

A droga estava acondicionada em dois sacos e, com o casal, os policiais localizaram ainda R$ 306. Eles receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram conduzidos para a Delegacia de Plantão.

Fonte: O Tempo