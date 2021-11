Marília Mendonça: avião estava a menos de 1 minuto do pouso, diz Polícia Civil

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil no inquérito que apura a queda da aeronave da cantora Marília Mendonça em Piedade de Caratinga, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, relatou que conversou por rádio com o piloto do avião momento antes da queda. Nessa conversa, ele teria dito que estava prestes a pousar e não relatou nenhum problema envolvendo a aeronave.

Segundo o delegado Ivan Lopes Sales, que coordena a investigação, a testemunha ouvida foi um piloto de um avião monomotor que saiu de Viçosa, na Zona da Mata Mineira. Ele pousou em Caratinga pouco depois do acidente envolvendo a cantora.

“Eles conversaram no rádio e o piloto, em momento algum reportou nenhum tipo de problema na aeronave. O que chama a atenção é que em determinado momento o piloto disse que já estava na perna do vento da 02. Na aviação isso significa que ele estava em procedimento de pouso”, conta o delegado, que completa. “Pela oitiva desse piloto, a estimativa que fizemos é que o acidente ocorreu a menos de 1 minuto do pouso”, relata.

Ainda segundo Ivan, esse testemunho foi fundamental para definir as linhas de investigação da Polícia Civil. Neste momento, a principal hipotese é de que o avião onde estava Marília Mendonça teria se chocado em uma linha de transmissão da Cemig. No entanto, a conclusão dessa investigação vai depender das apurações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Fonte: O Tempo