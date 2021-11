Marília Mendonça e tripulantes do avião morreram vítimas de politraumatismo

Exames concluídos pela Polícia Civil de Minas Gerais e apresentados nesta quinta-feira (25) apontam que Marília Mendonça e outros quatro tripulantes do avião onde ela estava morreram vítimas de politraumatismo – fraturas de vários ossos do esqueleto, comprometendo órgãos internos.

Segundo o médico legista Thales Bittencourt, do Instituto Médico Legal da Polícia Civil, todos os ocupantes morreram em consequência do choque da aeronave com o solo, o que aponta que as mortes aconteceram apenas depois que a aeronave tocou o chão.

“Em ocasiões anteriores já havia sido explanado a identificação de politraumatismo contuso em todas as vítimas do acidente aéreo ocorrido nas imediações de Caratinga, mas por segurança o médico legista coletou material para exames complementares que foram realizados em Belo Horizonte, no Instituto Médico Legal”, explica Bittencourt.

Além do exame anatomopatológico – que afastou a hipótese de morte por alguma doença -, também foram feitos mais dois exames: toxicológico, de teor alcoólico. Em nenhum deles foi detectado a presença de qualquer substância ilícita e muito menos o consumo de álcool.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vão apontar o que teria provocado o acidente que vitimou a cantora de 26 anos, que estava com show marcado em Caratinga no dia em que o avião caiu.

Sabia mais: Conheça as linhas de investigação da Polícia Civil sobre o acidente aéreo com a cantora Marília Mendonça

Fonte: O Tempo