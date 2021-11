Metroviários de Belo Horizonte aprovam estado de greve; entenda

Em assembleia realizada no fim da tarde desta quinta-feira (25), na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, os metroviários decidiram aprovar o estado de greve. Na prática, isso não significa que o metrô deixará de funcionar, mas apenas que, a qualquer momento, a categoria pode paralisar o serviço.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Romeu José Machado Neto, essa decisão, aprovada por unanimidade, aponta que a categoria não está satisfeita.

“A implementação do estado de greve é uma luz amarela. Pra luz vermelha, que seria de fato uma greve, isso pode acontecer a qualquer momento, tanto que a assembleia em caráter permanente, que também foi aprovada, é uma forma de viabilizar essa convocação a qualquer hora”, explica.

Mas apesar do alerta, a greve não deve ocorrer nos próximos dias. Segundo Romeu, os metroviários vão aguardar uma reunião com o Ministério Público do Trabalho no próximo mês para definir os próximos passos.

“Nós vamos ter uma audiência no MPT (Ministério Público do Trabalho) dia 15 de dezembro e até lá, provavelmente, não vai haver greve. Mas não tendo nenhuma coisa concreta dessa dessa mediação, a categoria deflagra uma greve no dia seguinte”, diz o presidente do sindicato.

Reivindicações

De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, a categoria quer participar das tratativas sobre a privatização do metrô da capital. Segundo os trabalhadores, eles não foram incluídos em nenhuma das conversas sobre o tema que foram debatidas nos últimos dias, o que aumentou as incertezas de quem trabalha no transporte que atende Belo Horizonte e o município de Contagem, na região Metropolitana.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirma que não foi notificada e desconhece qualquer movimento grevista proposto pelo sindicato.

Fonte: O Tempo