Nuzman, ex-presidente do COB, é condenado a mais de 30 anos de prisão

O ex-presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Carlos Arthur Nuzman foi condenado a 30 anos, 11 meses e oito dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A informação é do portal G1.



Nuzman foi investigado pela operação Unfair Play, sobre a compra de votos para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016. Nuzman ainda pode recorrer da decisão em liberdade. A defesa do ex-presidente disse que Nuzman foi condenado sem provas e que vai recorrer. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral foi condenado por corrupção passiva.



Presidente do COB por 22 anos, Nuzman foi preso em 2017 por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na casa dele, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ex-presidente do COB é suspeito de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a eleição do Rio como sede da Olimpíada de 2016.

Fonte: O Tempo