O importante é ser campeão, não importa quando; estou com Cuca

O técnico Cuca resumiu tudo que a gente vem falando. O que importa é ser campeão, não importa quando. É isso mesmo. Seria ótimo se fosse no próximo domingo em casa na partida contra o Fluminense, mas não foi possível por causa do empate com o Palmeiras na última terça-feira. Meus amigos, estamos esperando este título há exatos 50 anos. O que é um jogo a mais ou a menos. Belo Horizonte vai parar, independentemente do dia do título, mesmo se ele for garantido dentro ou fora da cidade. A venda de ingressos para a partida de domingo contra o Fluminense começa hoje. O torcedor que quiser ir deve ficar atento e se preparar porque tem gente de tudo quanto é canto de olho no início das vendas para tentar garantir um lugarzinho no Mineirão. O que eu tenho recebido de ligação de conhecidos falando que queriam estar no Gigante da Pampulha no próximo domingo não é brincadeira. Além de aproveitar o período de férias no Brasil e rever os parentes, tem muita gente que está antecipando a viagem para acompanhar o Galo nesta reta final. Mesmo quem não conseguir ir ao estádio não quer ficar de fora da festa. Eu já avisei, Belo Horizonte vai parar, meus amigos. Um abraço!

Fonte: O Tempo