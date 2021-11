Pai é preso por matar jovem que teria vendido sua filha como escrava sexual

Um homem de 60 anos foi preso pela polícia dos Estados Unidos acusado de matar brutalmente um jovem que teria se passado por namorado e vendido a filha dele como escrava sexual.

Segundo o Departamento de Polícia de Spokane, cidade localizada em Washington, há pouco mais de um mês, policiais checaram uma denúncia de um carro abandonado. Os vizinhos acreditavam que havia um corpo abandonado dentro dele, no porta-malas, o que se confirmou.

A vítima foi identificada dias depois como um homem de 19 anos. Após investigações, chegou-se a John Eisenman, de 60 anos, que foi preso pelo assassinato.

Eisenman então, alegou a polícia que, em outubro de 2020, descobriu que sua filha adolescente tinha vendida para uma organização de tráfico sexual, e que o responsável teria sido o namorado de sua filha – identificado pela imprensa norte-americana como Andrew Sorensen. Eisenman conseguiu resgatar sua filha.

Em novembro de 2020, ele descobriu o paradeiro do jovem e, durante o encontro, “sequestrou a vítima, amarrando-a e colocando-a no porta-malas de um veículo”, explicou a polícia. O pai espancou o homem com um bloco de concreto e o esfaqueou diversas vezes, até matá-lo.

O veículo foi então abandonado em uma área remota com o corpo dentro. “O veículo permaneceu naquele local até ser transferido em outubro de 2021 por um terceiro e levado para Spokane. Neste ponto, não se acredita que terceiros soubessem que o corpo estava no porta-malas”, informou a polícia. “O veículo, com o corpo ainda no porta-malas, foi abandonado no local de Everett. Enquanto estacionado em Everett, os indivíduos vasculhavam o carro e pegavam itens quando fizeram a descoberta horrível”, explicou em nota a polícia.

Eisenman não tinha histórico criminal recente, nem histórico criminal violento. Ele foi preso. A família de Andrew Sorensen nega que ele tenha traficado menores e diz que a jovem saiu de casa sozinha. O crime será investigado.

