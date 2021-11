Pedro Lourenço vai à arquibancada e é celebrado em jogo do Cruzeiro

Patrocinador e conselheiro do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço foi ao Mineirão na noite desta quinta-feira (25) para assistir à partida contra o Náutico, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi para o meio da arquibancada e até balançou uma bandeira ao lado da principal organizada do clube.

O proprietário do Supermercados BH foi bastante celebrado ao se encontrar com os torcedores e teve o nome entoado por torcedores no estádio.

Ele foi peça fundamental para as finanças do clube em 2021 ao quitar atrasados em momentos de necessidade e pagar débitos que se tornaram alvo de disputa na Fifa.

Fonte: O Tempo