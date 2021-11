Petrópolis Gourmet renova formato e aposta em data natalina

Quinto maior festival gastronômico do país, o Petrópolis Gourmet comemora a 21ª edição de forma presencial. A previsão dos organizadores é que o festival, que acontece de 3 a 19 de dezembro, receba ao longo de duas semanas cerca de 25 mil pessoas, reaquecendo o turismo na cidade da serra fluminense. Os 118 meios de hospedagem do destino turístico, num total 6,4 mil leitos, esperam operar com 100% da capacidade.

O formato do festival também mudou depois duas décadas: no primeiro final de semana, de 3 a 5 de dezembro, ele “vai às ruas” e se concentra em 25 restaurantes e bares no hall de entrada do Parque de Exposições, em Itaipava. De 6 a 19 de dezembro, é a vez dos restaurantes e bares de Petrópolis. A programação pode ser consultada na revista eletrônica.

Leveza, fluidez, facilidade de acesso, modernidade, informalidade e amplitude são os conceitos desta edição, que terá as comidinhas típicas natalinas ou receitas especiais – e muitas inovadoras – dos chefs que comandam os restaurantes de Petrópolis. Serão 25 estandes sendo 15 ocupados por alimentação e cinco por bebidas.

Mais acessível

Nesta edição, o evento foi planejado para ser acessível em mobilidade e para o bolso, com preços dos pratos em torno de R$ 30. “É uma informalidade que não tira a qualidade, mas que o torna mais leve. Ele acontece também no distrito mais charmoso da cidade que é Itaipava”, considera Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, promotor do evento.

Além do formato, o Petrópolis Gourmet – que acontecia em novembro – aproveita as festas natalinas e o avanço da vacinação para realizar um evento mais seguro, integrando a programação Natal Imperial.

“Petrópolis foi reconhecida neste período de restrições como um dos 22 destinos sanitariamente seguros do país. E assim vamos continuar. Temos novas práticas, novos cuidados e que estão mantidos tanto nos hotéis quanto nos restaurantes. O Festival acontece em vários espaços após o primeiro final de semana e isso também distribui o público”, destaca Múcio Maffaciolli, diretor de gastronomia do Petrópolis CVB.

Presenças

A chef Lydia Gonzalez é presença confirmada no XXI Petrópolis Gourmet Especial de Natal como embaixadora do evento. Ela é formada no ramo gastronômico há 18 anos e representou a Cidade Imperial no programa “Mestre do Sabor” da Rede Globo . “Estar ao ar livre é democratizar o festival e dar mais visibilidade a um evento tradicional”, salienta.

Ramon Guimarães, do Camarão em Penca, é um dos expositores já confirmados. “Participo há sete anos e é uma experiência muito boa em visibilidade para os restaurantes e para a cidade”, afirma o dono de restaurante que já escolheu o prato que vai levar ao festival: risoto de camarão, uma unanimidade para quem gosta de frutos do mar.

Já para a Odin será a primeira experiência no Petrópolis Gourmet. A empresa iniciou como fábrica artesanal e agora tem um point de varejo, o Bar Casarão da Cervejaria Odin. “Cerveja harmoniza com tudo e é essa a ideia: levar opções de dez estilos diferentes da bebida para casar com os pratos que serão servidos”, afirma Felipe Rabah, um dos sócios da marca.

Segredo

Nos três dias de evento, sempre de 10h às 18h, estará disponível a Feira de Economia Criativa, com apresentação de produtores locais inclusive os orgânicos, uma ação do Sesc-RJ, parceiro do evento. Também funciona nos dias do Petrópolis Gourmet, das 10h às 16h, o Mesa Brasil Sesc, incluindo aulas-show e o programa Pequeno Gourmet.

O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar e nutricional que garante que alimentos próprios para o consumo e que seriam descartados possam parar na mesa de instituições sociais. Já o Pequeno Gourmet incentiva os pequenos com oficinas e palestras, o aproveitamento total dos alimentos com receitas fáceis e seguras.

E ainda foi reservada a parte musical com shows nos três dias, sempre às 16h. Na programação, sexta (3/12) o Trio Dubrá recebe a convidada Thalita Vila Nova, sábado (4/12) Mayara Ferreira e Grupo Estação Brasil se apresentam e, domingo (5/12), a Camerata de Violões de Três Rios encerra o final de semana.

