Rafael Ilha volta a levantar suspeitas sobre morte de Gugu Liberato

Rafael Ilha adora uma polêmica e não é de hoje. Pois é ex-Polegar voltou a levantar suspeitas sobre a morte do amigo, o apresentador Gugu Liberato. No domingo (21), completaram dois anos que Gugu se foi.

Em um bate-papo no canal do YouTube “Na Real”, Rafael disse que o comunicador não teria morrido de um acidente doméstico, como foi divulgado pela família e pela imprensa. Gugu caiu do sótão de sua casa nos Estados Unidos ao tentar fazer um reparo no ar-condicionado e acabou batendo a cabeça. “Gugu não trocava nem a pilha do microfone, ele não sabia [fazer isso], quanto mais mexer num sistema de condicionamento de ar. Eu não acredito [na história] do jeito que ele morreu, tem algo além. Pode ter sido uma fatalidade, independente da situação, mas falar que o cara subiu [no sótão] não foi. Foi uma situação passional que teve ali dentro [da casa] que só a Rose [Miriam de Di Matteo] e o filho dele [João Augusto] sabem qual foi”, afirmou Rafael.

Em setembro, o ex-A fazenda já havia feito um comentário parecido em entrevista ao canal Inteligência Ltda., no YouTube.

Mas agora, Rafael Ilha ainda comentou sobre a opção sexual do apresentador. Segundo ele, Rose Miriam – que tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu para ter sua parte da herança – pode em algum momento soltar o que “ela supostamente esconde”. “A maioria das pessoas do meio artístico sabe, fui um dos primeiros caras a saber o que aconteceu mesmo. Conheço algumas pessoas pontuais da família dele [Gugu]. Uma hora a conta chega.”

Ainda segundo o ex-Polegar, a mãe dos filhos do apresentador merece receber parte da herança estimada em R$ 1 bilhão. Rafael também disse que o relacionamento que Gugu mantinha com o chef de cozinha Thiago Salvático não era um segredo para ninguém. “Todo mundo saiba, a família dele sabia, a mulher dele sabia. Quando ele estava vivo, todo mundo já sabia que ele era bissexual”, afirmou.

Fonte: O Tempo