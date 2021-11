Rodoviários de oito cidades da Grande BH fecham acordo e greve é descartada

O rodoviários que atendem a oito cidades da região metrolitana de Belo Horizonte desistiram de deflagrar greve no próximo domingo (28), após uma uma reunião de negociação com o sindicato que representa as empresas na manhã desta quinta-feira (25).

Na última assembleia dos rodoviários metropolitanos realizada na terça-feira (23), pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Região Metropolitana de Belo Horizonte (STRRMBH), a categoria recusou a proposta de reajustes salarial e de benefícios oferecido pelas empresas. A entidade sindical representa trabalhadores das cidades de Sabará, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa e Vespasiano.

Os trabalhadores pediam um aumento no salário e no tíquete-refeição correspondente ao valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) somado com mais 6%. Já no adicional complementar, que é o valor pago aos motoristas para também cobram a passagem dos usuários, a proposta da categoria era de aumento de 20%.

Segundo o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Minas Gerais (Fettrominas), Marcelino Otoni Alexandre, a categoria havia delegado em assembleia que os sindicatos pudessem negociar com as empresas a proposta que melhor atendesse aos trabalhadores.

“Nós encaminhamos uma proposta de 9% de reajuste no salário e no tíquete a partir do salário de outubro, que é pago em dezembro. Os patrões queriam dar um abono para os meses de outubro, novembro e dezembro e começar o reajuste de 9% sendo 5% no salário de janeiro e 4% no de março. Nós não aceitamos e fomos negociar. Ficou 9% de reajuste no salário e no tíquete no próximo mês o pagamento de adicional complementar passou de 10% para 20%”, disse.

Marcelino afirmou que a categoria preferiu aceitar a proposta para evitar que uma possível greve se estenda. “Na atual conjuntura era melhor a gente fechar uma acordo, porque a greve você sabe quando começa, mas não sabe quando termina”, afirmou.

Metrô de BH

Os metroviários de Belo horizonte realizam no final da tarde desta quinta-feira (25) uma assembleia da categoria para decidir sobre a possibilidade de deflagração de greve. Eles pedem a inclusão da categoria a categoria nas negociações dos processos de cisão e de privatização do metrô.

No dia 27 de setembro, deputados federais aprovaram a liberação de R$ 2,8 bilhões para cisão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) informou que na assembleia deve propor o estado de greve após apresentar os informes à categoria. Caso os metroviários concordem com a decisão, a greve deve ser deflagrada ainda nesta quinta.

Rodoviários de BH

Apesar de suspensa, a greve dos rodoviários de Belo Horizonte pode ser retomada nesta sexta-feira (26). Isso porque será quando os rodoviários irão analisar as propostas das empresas de ônibus. Caso não haja acordo, a greve pode ser retomada. Nesta semana, a categoria paralisou as atividades por dois dias e muitos usuários ficaram sem conseguir ir para o trabalho ou procuraram outras alternativas.

Os rodoviários da capital pedem um reajuste salarial de 9%, mais o valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete no atestado, a remoção do banco de horas, o abono salarial 2019/2020, a retirada da limitação do passe livre, a manutenção do passe livre para o afastado e a melhoria no plano de saúde.

Fonte: O Tempo