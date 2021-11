Sada Cruzeiro: ingressos para duelo contra Goiás já estão à venda

O Sada Cruzeiro voltará a jogar em Betim, no sábado (27), às 18h45, quando receberá o Goiás no Ginásio Divino Braga, pela Superliga Masculina. O time se prepara para o Mundial de Clubes, que será sediado pelo clube estrelado exatamente na cidade em que foi fundado. E, para esse duelo contra os goianos, os ingressos já estão à venda no site gofree.co/sadacruzeiroxgoias.

Os tíquetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). No dia do jogo, a partir das 17h30, as bilheterias do Divino Braga serão abertas. Vale reforçar que a carga de ingressos é reduzida. Quem for ao jogo terá que usar máscara durante toda a permanência no ginásio, além de manter o distanciamento.

O acesso será permitido somente para quem apresentar comprovante de imunização completa (duas doses de vacina ou uma dose da Janssen), impresso ou digitalmente; ou teste negativo para Covid-19. Serão aceitos apenas testes impressos das seguintes opções: teste rápido de antígeno para Covid-19 realizado no máximo 24h antes da partida ou teste RT-PCR realizado no máximo 48h antes do evento.

Crianças com idade até 12 anos não precisam apresentar teste ou comprovante de imunização, mas devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Testes com desconto

Em parceria com o Laboratório Integral, o Sada Cruzeiro viabilizou a realização de testes rápidos de antígeno ao custo de R$ 25 para todos os torcedores que apresentarem ingresso dos jogos da equipe (impresso ou digitalmente) em uma das unidades do laboratório.

