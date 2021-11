Shoppings e lojas de rua vão ampliar horário para a Black Friday

Com a promessa de circulação intensa de pessoas para a black friday, shoppings da região Central de Belo Horizonte vão ampliar o horário de funcionamento amanhã. No Shopping Cidade, algumas lojas abrem as portas na sexta-feira às 6h da manhã, enquanto as outras começaram a receber os clientes a partir das 8h. Todos os departamentos do mall terão os serviços encerrados às 23h. No Boulevard Shopping, no bairro Santa Efigênia, e Del-Rey, no Caiçara, o funcionamento será de 9h às 23h amanhã e também no sábado.

No Minas Shopping, no Bairro União, e no Estação, em Venda Nova, as lojas também estão autorizadas a operar a partir de 8h até às 23h amanhã. No caso do BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi o horário para as compras dos clientes não será alterado, permanecendo das 10h às 22h. No transporte público, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estendeu a operação do metrô. As estações de BH próximas a shopping funcionam meia hora a mais e seguirão com bilheterias abertas até as 23h30 entre amanhã e domingo. A mudança valerá para os terminais Minas Shopping, Santa Efigênia e Vilarinho.

Todas as outras estações permanecerão abertas após as 23h somente para desembarque, como é habitual. O transporte público por ônibus, inicialmente, não terá nenhum acréscimo de viagens, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH). A entidade alega que vai monitorar a demanda na cidade e, caso registre a necessidade, ampliará o número de coletivos para alguma região. Procurada, a BHTrans informou que planeja uma operação especial de trânsito.

Os trabalhos serão realizados nos corredores com movimentação mais intensa para as vendas da black friday. Os detalhes da força-tarefa devem ser divulgados hoje pela BHTrans. A Polícia Militar, por sua vez, informou que lançará até amanhã a operação especial de policiamento para o natal e que já vai atuar durante a black friday. Neste período, os policiais que atuam no serviço administrativo e os oficiais que estão na academia da corporação reforçarão o patrulhamento. “A ideia é ter o policial o mais próximo possível da população em locais de grande circulação para orientações de segurança e registros de ocorrências”, disse a porta-voz da PM, capitão Layla Brunela.

Fonte: O Tempo