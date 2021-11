Veja fotos e vídeos do acidente com carreta e 11 veículos no Anel Rodoviário

Mais um acidente foi registrado, no fim da tarde desta quinta-feira (25), na descida do Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, no Anel Rodoviário. Felizmente, não há informações de vítimas fatais, mas seispessoas ficaram feridas e os motoristas enfrentam pelo menos 6 km de lentidão no sentido Vitória.

Uma carreta perdeu o controle e atingiu 11 veículos – entre eles uma van escolar – e uma outra carreta. Em seguida, ela acabou indo parar dentro de uma empresa às margens da rodovia.

Fonte: O Tempo