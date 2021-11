Absoluto no esquema de Cuca, Alonso explica regularidade no Galo

Sempre firme e seguro em campo, o zagueiro Junior Alonso é uma das unanimidades no Atlético comandado por Cuca nesta temporada. Prestes a levantar a taça do Campeonato Brasileiro pelo Galo, o paraguaio falou sobre seu comprometimento com o futebol, que o deixa sempre disponível para as partidas. Alonso só desfalcou o Galo por problemas físicos duas vezes na temporada.



Em um ano tumultuado com Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 e Copa América, o zagueiro do Galo acabou desfalcando a equipe para representar a seleção paraguaia nos torneios, mas não deixou de entrar em campo por isso, até porque é titular do Paraguai. O zagueiro também ficou de fora no início da temporada, quando ganhou dias de descanso com outros titulares e foi desfalque outras duas vezes por problemas físicos.



“O futebol brasileiro tem um calendário muito apertado. Mais de 70 jogos por ano, não há país com essa quantidade de jogos. E já na reta final, a gente tem que ser inteligente também. Ele está fazendo planejamento com isso, preparação física, médicos, fisiologista. Eu trabalho para fazer todos os jogos, trato de descansar melhor, treinar bem, alimentação melhor possível. Isso depois ajuda bastante para ter bom rendimento dentro do jogo. Mas quem decide é o professor Cuca, sobre quem ingressa e quem não, para ter 100% dentro de campo”, explicou Junior Alonso.



Após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, o técnico Cuca falou sobre a importância de uma conversa franca com os jogadores para saber se estão ou não aptos a entrarem em campo. Já neste domingo (28), o Galo entra em campo para enfrentar o Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada.



“Eles estão brigando por vaga na Libertadores, e isso dá um plus. E nós temos que trabalhar do mesmo jeito, fazer valer nosso estádio, usar toda a força do Mineirão, fazer um grande jogo e conseguir uma vitória, que é o que esperamos. Estamos na reta final, e toda partida é uma decisão”, afirmou o zagueiro do Galo.

Fonte: O Tempo