Atleticana promete ‘vestir’ pirulito da Praça 7 após título do Galo

Tradicional ponto de comemoração de títulos no centro de Belo Horizonte, a Praça Sete já deve estar com saudades de sentir a vibração da massa atleticana comemorando uma conquista. O torcedor também não vê a hora de soltar o grito de campeão brasileiro e poder celebrar o tão sonhado bicampeonato no local. Uma torcedora alvinegra prometeu uma comemoração diferente para quando a taça chegar.

Mariana Capachi, de 40 anos, teve a ideia de vestir o obelisco da Praça Sete, conhecido popularmente como pirulito, com as cores preto e branco, caso o time levante a taça do Brasileirão nesta temporada. A ideia, de início, era despretensiosa, apenas uma brincadeira entre amigos, mas com os resultados em campo acontecendo e o sonho ficando mais perto, o assunto ficou mais sério.

“Começou com uma brincadeira entre amigos. Eu, a Raquel Gomes e a Cris Bastos. Como tudo no Galo, as ideias mais malucas ganham força com os amigos. O título foi se aproximando mais, eu comecei a brincar no Twitter e a ideia foi ganhando força, até que um dia eu decretei como promessa, mesmo que fosse de encontro a minha filosofia de não aglomerar nesta pandemia: O Galo sendo campeão Brasileiro, eu vou fazer uma roupa para o obelisco e vou vestir no dia da festa”, contou a torcedora ao Super.FC.

No título da Libertadores de 2013, Mariana também fez uma promessa. A torcedora contou que prometeu não matar mais as aulas da faculdade de Arquitetura e Urbanismo, caso o Galo conquistasse a América. O título histórico do clube foi confirmado e o diploma rapidinho foi para as mãos dela. Na época, Mariana morava em Salvador, e, por isso, acompanhou as comemorações de longe.

“Era o que eu sentia falta quando eu via as comemorações. Vai ser uma “roupa” preto e branca, tipo uma camisinha que já foi anteriormente usada para uma campanha contra a Aids. Algumas pessoas ofereceram para ajudar com os custos, mas promessa é promessa e arquei sozinha. Contei com ajuda de amigos para a execução. Essa semana fui tirar uma medida aproximada do pirulito”, explicou Mariana.

A torcedora gastou R$300 com essa brincadeira. Por sorte, conseguiu a confecção da roupa de graça com um colega. Para cobrir os aproximadamente 13 metros do pirulito, serão necessários 30 metros de tecido. A roupa já está sendo preparada e tem previsão para ficar pronta no domingo, às vésperas da possível confirmação do título alvinegro. A torcedora ainda não conseguiu autorização da prefeitura de BH para cobrir o monumento, mas promete fazer “na marra”.

“Como arquiteta, entendo o valor do obelisco como Patrimônio e quero fazer tudo dentro da lei. E é o único obstáculo que ainda tenho pela frente, pois ainda não consegui autorização da prefeitura. Mas é algo muito simples que não vai causar nenhum dano ao patrimônio. A roupa vai estar pronta. Não conseguindo a autorização vou ficar bastante decepcionada, pois realmente é um sonho que gostaria de ver realizado”, lamentou a torcedora.

Neste domingo (28), o Galo tem mais um passo para dar rumo ao título do Brasileirão. Encara o Fluminense, às 16h, pela 36ª rodada, no Mineirão, com a presença massiva da torcida. Com um resultado favorável, dá até para sonhar com um título já na terça-feira (30), sem entrar em campo.

