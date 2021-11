Basquete: Brasil derrota Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete iniciou muito bem a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023 ao derrotar o Chile por 77 a 53 no estádio Obras Sanitarias, em Buenos Aires (Argentina).

A partida também marcou o início do trabalho do técnico Gustavo De Conti no comando da equipe. O destaque da partida foi o ala/pivô Bruno Caboclo, que alcançou 14 pontos e 13 rebotes. Já o cestinha da partida foi Lucas Mariano, com 18 pontos e três rebotes.

“Começamos errando na defesa e permitindo bolas de três pontos deles. Conseguimos corrigir e teve um momento em que o Chile ficou quase oito minutos sem pontuar. É o começo de um trabalho, mas me deixa feliz ver a motivação dos jogadores”, declarou o técnico Gustavo De Conti.

O Brasil volta a entrar em quadra no próximo sábado (27), a partir das 19h10 (horário de Brasília), novamente contra o Chile.