Camila Cabello agradece carinho de fãs uma semana após separação de Shawn Mendes

Após o anúncio do término do namoro com Shawn Mendes, Camila Cabello, 24, agradeceu nesta quinta (25), quando foi comemorado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o carinho dos seus fãs. “Me sinto muito grata por ter vocês aqui me dando amor, ouvindo a minha música e dando apoio nessa vida/jornada criativa”, afirmou ela no Instagram.

O texto é acompanhado de um vídeo em que ela aparece com seus três cachorros. “Tenho muito a agradecer, mas sou especialmente grata por ter toda uma equipe me apoiando enquanto eu tento meditar”, escreveu ela no início da legenda.

“Mesmo que não conheça muitos de vocês, vocês me dão amor, gentileza e apoio e quero enviar o mesmo a vocês! Estamos todos vivos nesse mesmo mundo maluco, confuso e mágico e acredito que estamos todos conectados e nunca verdadeiramente sozinhos. Sou muito grata por minha família e meus amigos humanos e pela minha família e amigos plantas e animais. Enviando a todos vocês muito amor e gratidão”, concluiu.

Camila e Shawn anunciaram que não estão mais juntos em comunicado divulgado em suas redes sociais no dia 17 de novembro.

“Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn”, diz o comunicado.

O casal assumiu o namoro em setembro de 2019, após várias especulações de que estariam se relacionando. Em 2020, eles decidiram passar juntos a quarentena imposta pelo coronavírus, o que inspirou o cantor a compor novas músicas.

