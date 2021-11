Carolina Ferraz vai comandar o ‘Família Record’ ao lado de Igor

No ar desde 2006, quando foi exibido pela primeira vez dentro do programa “Hoje em Dia”, o especial “Família Record” já está confirmado na grade da emissora do bispo Edir Macedo. Neste ano, a atração vai ser comandada por Carolina Ferraz e Igor Rickly.

Entre os convidados de honra está a cantora mineira Paula Fernandes, além do próprio elenco da emissora, conforme revelado pela assessoria de imprensa do canal ao jornal Super Notícia. Para comandar as externas da atração, Reinaldo Gottino e Petrônio Gontijo foram escalados.

O diferencial do especial “Família Record”, neste ano, será a presença de nove famílias na plateia. Segundo informado pelo canal do bispo, todos os protocolos de segurança sanitária serão seguidos à risca.

Fonte: O Tempo