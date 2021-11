Casal é preso tentando furtar TV de 50 polegadas durante a Black Friday em BH

Um casal aproveitou do movimento durante a Black Friday, nesta sexta-feira (26), para tentar furtar uma TV de 50 polegadas no Hipermercado Extra do Minas Shopping, no bairro União, na região Nordeste de Belo Horizonte. Eles foram presos pela Guarda Municipal da capital quando já estavam no estacionamento do centro de compras.

De acordo com a corporação, os guardas patrulhavam a região do shopping, na chamada “Operação Black Friday 2021, quando foram abordados por funcionários do estabelecimento.

Já no estacionamento, o casal, que não teve as idades divulgadas, acabou abordado e a TV, da marca Philips avaliada em pouco mais de R$ 2 mil.

“Os autores, o representante do estabelecimento furtado e o bem recuperado foram apresentados à autoridade policial na Delegacia de Plantão (DEPLAN 1), onde foi registrada a ocorrência”, finalizou a Guarda Municipal.

A reportagem de O TEMPO procurou a assessoria de imprensa do Extra, mas até o momento o hipermercado não se posicionou sobre o ocorrido.

