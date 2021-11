‘Decisão mais difícil da minha vida’, diz Gallardo sobre possível saída do River

Marcelo Gallardo comandou o River Plate ao título do Campeonato Argentino, mas ainda não decidiu sobre seu futuro na equipe. Ao final da partida contra o Racing na quinta-feira (25), em que o River goleou por 4 a 0 e sagrou-se campeão com três rodadas de antecedência, o treinador falou sobre seus próximos projetos.

“É a primeira vez que meu contrato está terminando aqui. Dei tudo para este clube até hoje. Acredito que mereço ter a oportunidade de me recolocar em outro lugar. Não havia pensado em nada antes porque o clube não merecia que eu estivesse com a cabeça em outro lugar, mas agora vou analisar as coisas”, disse Gallardo à ESPN.

O treinador é um dos nomes mais cotados para assumir a seleção do Uruguai após a saída de Óscar Tabárez. A depender da escolha de Gallardo, Diego Aguirre, do Internacional, também pode receber ofertas da seleção uruguaia.

Gallardo está a frente do River desde 2014, tendo conquistado sete títulos com a equipe. O fim de seu contrato coincide com o encerramento do mandato de Rodolfo D’Onofrio, atual presidente da equipe argentina. Apesar do tom de despedida, o treinador se mostrou bastante reflexivo quanto à sua saída.

“Além da toda a análise que preciso fazer, essa será uma decisão e tanto. Seja o que for, será muito difícil. Esportivamente falando, já passamos por muitas situações, mas pessoalmente pode ser a mais difícil que farei”, finalizou Gallardo.

Fonte: O Tempo