Em recuperação de lesão rara, Berrío agradece ao América: ‘pior já passou’

Após esclarecimentos do departamento médico do América sobre a saúde de Berrío, nesta sexta-feira (26) foi a vez do atacante, de 30 anos, relatar o processo de descoberta e de recuperação da lesão fúngica na tíbia esquerda, considerada muito rara.

“Não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque é uma lesão muito rara, que segundo a infectologista, há apenas 15 casos registrados, então é algo que é muito incomum”, diz.

Berrío relata que até o diagnóstico, foram noites de insônia. “O mais difícil era achar a raiz do problema. Foi de um dia para outro. Estava treinando normalmente. Até a artroscopia, não senti dor nenhuma”, conta. Mas para ele, esse pior momento já foi superado.

O atacante chegou a atuar em dois jogos, contra o Ceará, quando entrou aos 28 minutos do segundo tempo, e contra o Athletico-PR, aos 33 minutos. Ao todo, nos 27 minutos em campo, sem sinais de problema. “O jogo que disputei foi sem dor nenhuma. Foi muito difícil para mim ver que eu não poderia estar fazendo o que gosto de fazer, que é jogar futebol, por causa de uma coisa que foge das minhas mãos, do meu controle”.

Berrío está afastado dos gramados desde o início de outubro, quando apresentou dores no joelho esquerdo. Agora, o jogador se recupera e espera voltar a jogar o quanto antes. “A comunicação (com os médicos do América) vem sendo diária, porque o acompanhamento da recuperação é passo a passo, é muito lento.

Amparo fundamental

Em seu pronunciamento, Berrío demonstra a gratidão pela assistência dada pelo América no momento difícil. “O mais importante é que conto com o apoio do clube. Só tenho palavras de agradecimento, principalmente, ao Salum que desde o momento zero, lá está, aguardando a minha evolução. Ele sabe o quanto eu queria estar lá no campo com o time, com meus companheiros. Sou grato a ele”, declara.

Fonte: O Tempo