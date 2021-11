‘Está tudo certo’, diz Nathan do Atlético após ser parado em blitz em BH

O jogador Nathan, do Atlético, gravou um vídeo e postou nas redes sociais após ser parado em uma blitz no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro São Francisco, nesta quinta-feira (25). Na gravação, o jogador aparece dentro do prórpio carro, mostra a base de segurança da Polícia Militar e confirma que está tudo certo.

O jogador Nathan, do Atlético, gravou um vídeo e postou nas redes sociais após ser parado em uma blitz no Anel Rodoviário de BH na altura do bairro São Francisco, nesta quinta-feira (25). Ele aparece dentro do carro, mostra a base de segurança da PM e diz que está tudo certo. pic.twitter.com/IY79hTLXl8 — O Tempo (@otempo) November 26, 2021

“Que sorte, hein?! Está tudo certo?”, diz o jogador para a policial que estava conferindo os documentos do veículo. A militar responde afirmando que estava tudo correto e o jogador elogia o trabalho dos militares. “Policial nota mil. Educação sensacional e batemos até fotos juntos”, disse Nathan sorrindo.

A gravação repercutiu nas redes socias e para o tenente coronel Fábio Almeida da Polícia Militar Rodoviária, o elogio de uma pessoa pública engrandece o trabalho desenpenhado pelos militares.

“O policial é treinado para fazer essa abordagem, que é uma abordagem preventiva e de fiscalização não apenas das questões de trânsito, mas também de segurança pública. ali é um local que necessita desse apoio diariamente por que nós temos duas vias de trânsito rápido, a avenida Antônio Carlos e o Anel Rodoviário. Então a própria instituição fica muito satisfeita, porque a gente vê uma pessoa que é pública agradecendo e vendo a importância do trabalho da Polícia Militar Rodoviária”, disse o militar.

A Polícia Militar Rodoviária informou que a operação de fiscalização é feita no local diariamente e em outros pontos estratégicos da via.

Fonte: O Tempo