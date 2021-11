Família procura por dentista de BH que está desaparecida há mais de 24h

A Polícia Civil (PC) está em busca da dentista Adriana Duarte Oliveira, de 47 anos, que está desaparecida desde a tarde de quinta-feira (27). Ela foi vista pela última vez em seu carro, uma Mitsubishi Pajero prata, no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte.

O TEMPO conversou na noite desta sexta-feira (26) com Renata Brito, secretária do consultório de Adriana há mais de 20 anos, que teve a autorização da família para divulgar as informações.

“Saímos do consultório dela, que fica na avenida Padre Pedro Pinto, por volta das 13h, e fomos para a rua Mármore, no Santa Tereza, onde ela participaria de uma cirurgia. Quando terminamos, ela disse que ficaria por lá, pois iria resolver alguma coisa, e pediu que eu voltasse para o consultório de Uber, que ela pediu no celular dela”, conta Renata.

Nesta sexta pela manhã, a secretária foi trabalhar normalmente e, vendo que Adriana não tinha chegado apesar de ter um horário agendado com um paciente, voltou a procurar por ela.

“Mandei mensagem, mas ela não me respondeu. Liguei e o celular deu desligado. Fiquei preocupada e entrei em contato com a faxineira dela, que me falou que ela não estava no apartamento”, detalhou a secretária.

Foi então que a funcionária da dentista resolveu acionar a família dela, já que o carro a mulher também não estava na garagem. “Buscamos em todos os lugares, liguei para amigas, parentes e, sem sinal, resolvemos acionar a polícia”, complementou Renata.

Se você tiver qualquer notícia sobre o paradeiro de Adriana Duarte Oliveira, procure a PC pelo telefone 0800 2828 197 ou pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Cofre fora do lugar e carro achado na Grande BH

Ainda de acordo com a secretária de Adriana, a faxineira contou ainda que o cofre da casa dela estava fora do lugar, no chão da residência.

Desde então, a única notícia que a família recebeu foi que o carro da dentista já foi encontrado, em uma rua sem saída na cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

