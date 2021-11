Familia responderá por batida provocada por adolescente, avaliam especialistas

A advogada Giulia Miranda Corcione afirma que à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quem vai responder civil e criminalmente pelas infrações cometidas pelo menor são os pais ou responsáveis. “Ele continua sendo visto como um adolescente, quem responde por ele, são os responsáveis”, pontua.

Para a advogada da área de família e sócia-fundadora da Câmara do IMA (Instituto de Mediação e Aplicada) Daniella Velloso Pereira, a família vai ser responsabilizada por todos os atos causadas por pelo adolescente de 12 anos, ainda que o garoto tenha realizado o furto do veículo do tio de forma escondida. “Ainda assim, se imputa que houve uma negligência da família. Seja no cuidado com veículo, de guardar o veículo e facilitar o acesso ao adolescente”, explica.