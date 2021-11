Galo x Fluminense: veja os desfalques do Tricolor para a partida

Atlético e Fluminense se enfrentam neste domingo (28), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e o time carioca terá pelo menos dois desfalques para este confronto. Brigando por uma vaga na Libertadores, a equipe comandada por Marcão não poderá contar com Nino e Martinelli, mas também terá retorno de jogadores que ficaram de fora na última rodada.

O volante Martinelli sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda no confronto com o América, na última semana, e, com isso, fica de fora do jogo diante do líder. O volante não deve mais entrar em campo nesta temporada por conta da lesão. O zagueiro Nino, também com problema na coxa esquerda, fica de fora. O volante André, que cumpriu suspensão contra o Internacional, é o principal retorno.

O Galo também deve ter um desfalque importante para o confronto. O atacante Diego Costa sentiu um incômodo na parte posterior da coxa direita diante do Palmeiras, na última rodada e, com isso, fica como dúvida. Diego fez trabalho na fisioterapia na quinta (29) e o Atlético não divulgou se ele participou do treino desta sexta. No sábado, Cuca tem o último treinamento antes do duelo.

Fonte: O Tempo