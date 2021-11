Galo x Fluminense: venda de ingressos para não sócios é aberta

O Atlético recebe o Fluminense neste domingo (28), no Mineirão, para mais um confronto importante rumo ao título do Brasileiro. Para a partida que começa às 16h, os ingressos foram colocados a venda na quinta-feira (25) e, às 17h desta sexta-feira (26), foi aberta a comercialização para torcedores não sócios comprarem.

O aumento do preço das entradas, além da limitação de um ingresso por sócio no “primeiro lote” fez com que as vendas desaceleraram em relação aos últimos jogos do Galo em casa, que tiveram os ingressos esgotados rapidamente. A venda de ingressos se encerra às 12h do domingo (28), dia da partida.

O Galo ainda não divulgou a parcial de ingressos vendidos para o confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas alguns ingressos ainda estão disponíveis para o setor roxo superior no valor de R$570 inteira e R$285 a meia-entrada. A venda é feita apenas pela internet, pelo do site do clube.

Veja a prioridade que foi seguida na compra de ingressos:

25/11 (14h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)



25/11 (20h): GNV Prata (55% de desconto)



26/11 (9h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)



26/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV

26/11 (13h): Adicional GNV Preto e GNV Forte e Vingador

26/11 (14h): Adicional GNV Prata



26/11 (15h): Adicional GNV Branco



26/11 (16h): Adicional Arena MRV

26/11 (17h): Não sócios



Fonte: O Tempo