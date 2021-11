Greve dos motoristas de ônibus em BH segue suspensa até quarta-feira

O movimento de greve, iniciado nesta semana pelos motoristas de ônibus em Belo Horizonte, continuará suspenso até a próxima quarta-feira. É o que garante o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH), que recebeu nesta sexta-feira uma promessa de reajuste salarial que ainda será discutida.

Segundo o presidente do STTR-BH, Paulo César Silva, a decisão foi tomada no fim da tarde desta sexta-feira (26), quando o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra) se comprometeu a conceder um aumento nos salários dos motoristas de ônibus após dois anos.

“No final da tarde de hoje o Setra chamou a nossa diretoria em uma reunião extraordinária e sinalizou que vai apresentar um reajuste, algo que antes não estava sendo tratado por eles. Nos pediram para esperar até terça-feira. Quando ela chegar vamos levar o assunto para assembleia e, caso não atenda a categoria, vamos voltar à greve já na quinta-feira”, garante Silva.

A paralisação, que durou dois dias antes de ser suspenso a pedido do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), gerou o caos em Belo Horizonte prejudicando, especialmente, a população do Barreiro, onde nenhum ônibus circulou por quase dois dias.

A categoria, que não recebe nenhum aumento há dois anos e reivindica o reajuste salarial (INPC + as perdas dos últimos anos), retorno do ticket nas férias, pagamento do abono 2019/2020 e o fim da limitação do passe livre.

Fonte: O Tempo