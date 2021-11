Guardiola diz que iria à final da Libertadores se ganhasse folga: ‘Verei na TV’

Pep Guardiola é um apaixonado por futebol. O treinador do Manchester City disse nesta sexta-feira que se fosse Data Fifa na Europa, iria até o Uruguai para ver a decisão da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Aproveitará que o jogo será às 20 horas na Inglaterra para assisti-lo. “Vou ver pela tevê”.

“Eu sabia por alto da final (Libertadores). Sei também que o River Plate ganhou a liga argentina, então dou meus parabéns ao River Plate e ao Marcelo Gallardo”, afirmou o espanhol, para a TNT Sports, questionado se tinha conhecimento sobre a decisão e mostrando que anda ligado no futebol sul-americano.

“Sei que a Libertadores é equivalente à final da Liga dos Campeões, né? Eu diria que presto atenção, claro. Mas temos jogos demais acontecendo na Europa. Aí quando as partidas são disputadas na América do Sul já é muito tarde, de noite aqui”, observou, explicando o motivo de não ver muitos jogos no continente.

Mas não escondeu uma certa empolgação com o duelo entre Flamengo e Palmeiras. “Se a final da Libertadores fosse em uma Data Fifa aqui, eu talvez até viajaria para ver. Mas não é o caso, mas sei da importância da Libertadores”, afirmou Guardiola.

“Senti isso quando disputei a final do Mundial (com o Barcelona) em Abu Dhabi (2009, contra o Estudiantes) e em Marrakesh (2013, contra o Raja Casabranca, algoz do Atlético-MG na semifinal). Vi quanto o Mundial é importante para os sul-americanos e a Libertadores também. Claro que é.” Na segunda conquista, Guardiola lamentou não enfrentar Ronaldinho Gaúcho, então astro do time mineiro.

Ao ser informado que a partida deste sábado entre paulistas e cariocas será transmitida para a Inglaterra pela BBC, Guardiola se empolgou ainda mais. “Que horas vai ser?”, perguntou. Ouviu 20 horas locais e gostou. “Ah, é um bom horário, vou assistir”, garantiu o treinador.

Fonte: O Tempo