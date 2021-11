Homem mata casal de idosos e criança de 2 anos em Minas e é preso em Goiás

Foi preso na tarde desta quinta-feira (25), em Cachoeira Alta (GO), um homem que confessou ter assassinado um casal de idosos e o bisneto deles, de 2 anos, em uma fazenda na zona rural da cidade de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. O crime foi descoberto pela manhã após a filha do casal ficar sem notícias dos pais, um homem de 65 anos e uma mulher de 61, por mais de 24h.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Minas Gerais, o crime brutal aconteceu na fazenda onde as vítimas viviam, a cerca de 8 km do município.

O tenente Edson Roberto, do 54º Batalhão da PM, conta que a mulher e a criança foram mortas a facadas, enquanto o idoso foi atingido por um tiro na nuca e golpes de machado nas costas.

“Um trator e uma espingarda, que foram levados das vítimas, foram localizados próximo a fazenda, mais ou menos 100 metros da área caseira do local”, detalhou o militar. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e fez os levantamentos iniciais no local.

Logo após a descoberta do crime, a polícia chegou a alguns possíveis suspeitos do triplo homicídio, descobrindo que um deles teria sofrido um acidente no caminho para a cidade de Santa Vitória, na mesma região, onde uma tia dele morava.

O homem teria sido socorrido para um hospital da cidade, onde foi medicado mas se recusou a ficar internado, o que gerou suspeita da polícia. Em contato com a tia, ela contou então que o suspeito, que não teve a idade divulgada, teria uma irmã na cidade de São Simão, em Goiás, para onde ele poderia ter fugido.

Prisão durante fuga

Diante da informação de que o suspeito poderia ter viajado para Goiás, a PM mineira acionou a corporação do estado vizinho e seguiu com as buscas.

Pouco tempo depois, a polícia de Goiás acabou fazendo a abordagem e prisão do suspeito, que estava pegando carona com um carro que iria deixá-lo na rodoviária de Cachoeira Alta (GO).

Ainda conforme a PM do estado vizinho, o homem confessou ter praticado o triplo homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de de Ituiutaba, também no Triângulo, onde ficará à disposição da Justiça.

