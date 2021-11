Ira! volta aos palcos e traz show intimista à capital mineira

Depois de quatro décadas de atividade como um dos pilares do rock nacional, o Ira! agora aposta na calmaria acústica como conduíte para seu repertório musical.

“A gente pensou num formato que pudesse ser compatível com teatros e que permitisse que as pessoas conhecessem nossas músicas bem próximo da forma que elas nasceram, só no violão e voz”, diz o vocalista Nasi ao explicar o show “Ira! Folk”, projeto que ele e o guitarrista e compositor Edgard Scandurra apresentam nesta sexta-feira (26), às 21h, no palco do Palácio das Artes, no centro da cidade.

Saem de cena as distorções, as explosões de bateria e os solos em altos decibéis, e ficam somente os dedilhados, os vocais sobrepostos e um clima plácido de poesia agridoce.

“É um conceito bem diferente porque mostra como o formato voz e violão consegue realçar detalhes de canções que muitas vezes dentro de um show elétrico de rock ‘n’ roll não tinham tanta riqueza sonora”, avalia o cantor. Diante de tudo isso, é possível notar, por exemplo, como baladas ganham nitidez e adaptações mais tranquilas no projeto.

Nasi conta que não se trata simplesmente de uma releitura acústica dos sucessos da banda, mas sim de uma repaginada sonora que mostra as composições do grupo em arranjos muito diferentes dos originais.

“Acho que este é um dos charmes do show. Nesse formato, é possível se encantar com as harmonias de vozes, as riquezas melódicas e as tonalidades, porque tudo fica explícito, sem mistérios”, sublinha.

A força do ‘lado B’

Segundo Nasi, o concerto serviu como a oportunidade perfeita para a banda resgatar canções que não tiveram muita moral quando foram lançadas originalmente.

“A gente fez questão de incluir muitas músicas boas, bacanas, que não fizeram sucesso nas rádios, como ‘Mesmo Distante’, do disco ‘Acústica’; ‘Boneca de Cera’ e ‘Mariana Foi pro Mar’. Isso mostra bem a qualidade do nosso repertório”, ressalta o cantor.

Mas, apesar do destaque dado para o material do chamado “lado B”, o setlist não deixa fora os grandes hits do Ira!, como “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Flores em Você”, “Núcleo Base”, “O Girassol”, “Tolices” e “Tarde Vazia”.

Volta aos palcos

O show marca o retorno da dupla à estrada depois de um longo hiato provocado pela pandemia da Covid-19. Embora tenha se mantido ocupado durante o período de isolamento social com vários projetos – como lives, indicações de discos e um podcast –, Nasi comemora o fato de poder rever o público de maneira presencial.

“Nunca me interessei por redes sociais, mas com a pandemia eu vi que precisava disso para minha sanidade mental, intelectual e também para ter contato com o público. Não via a hora de poder subir ao palco de novo e ver todo mundo de perto”, conta o artista.

Amante do contato humano, Nasi se mostra desconfiado com a fixação da sociedade atual com o universo tecnológico, que para ele tem sido usado muito mais para causas negativas do que positivas.

“Acho que as redes sociais viraram uma caixa de Pandora. É como aconteceu com a energia atômica, que foi criada para fazer grandes avanços para a humanidade, mas acabou virando a bomba atômica. Eu acho que é uma comparação muito pertinente”, dispara o cantor, que destaca ainda que a indiferença e a falta de bom senso tornaram-se lugar-comum na sociedade.

“Hoje em dia, muita gente se esconde atrás da chamada ‘liberdade de expressão’ para oprimir os outros. Aliás, liberdade de expressão é um termo muito abusado atualmente. Para mim, os donos das redes, os tais Mark Zuckerbergs da vida, deviam ser responsabilizados por dar espaço a tanta coisa ruim que se passa nas suas plataformas. Cada vez mais fica claro que vivemos tempos medíocres”, finaliza.

Serviço

O quê: Show “Ira! Folk”

Onde: No Palácio das Artes (avenida Afonso Pena, 1.537, centro)

Quando: Nesta sexta-feira (26), às 21h

Quanto: Ingressos a partir de R$ 80 podem ser adquiridos nas bilheterias do Palácio das Artes e pelo site eventim.com.br

Fonte: O Tempo