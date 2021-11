Juntos por todos

A realidade das pessoas com deficiência vai sempre parecer estranha para quem não convive com elas ou ao menos se aproxima delas. Desde a infância, percebo que, para muitos, é como um mundo à parte. Como quatro dos meus dez irmãos são cegos, sempre testemunhei expressões de surpresa quando sabem que eles têm vida completamente independente. Todas as pessoas com algum tipo de deficiência enfrentam o pior dos preconceitos: a falta de aceitação.

Meus irmãos Célio, Márcio, Zenísia e Wander são exemplos de vitória e ainda lamentam a fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em agosto, de que há crianças com deficiência cuja convivência em escolas públicas é impossível – o que ilustrou bem a falta de atenção dispensada a essas pessoas. Zenísia fez magistério e pedagogia em turmas comuns. Ela trabalha com a inclusão de crianças cegas – ensina os pequenos a se locomoverem nas ruas e usarem o transporte público, por exemplo.

Márcio formou-se em direito na Universidade Federal de Minas Gerais, com destaque, e sempre atuou em prol de melhorias para pessoas com deficiência. Na década de 80, foi um dos primeiros cegos de Minas a trabalhar como programador de computadores. Ele encabeçou a luta pela reserva de vagas em concursos públicos e pela implementação de serviços específicos em prefeituras do Estado.

Célio é servidor público e também segue engajado em projetos e conquistas para todos. Segundo filho – e o primeiro cego –, é exemplo de determinação para os outros. Na década de 70, no interior de Minas, ele foi o primeiro cego a trabalhar em uma fábrica de tecidos, com desempenho que abriu as portas de negócios para outros com deficiência.

Bibliotecônomo, Wander trabalha com mediação de visitas escolares à biblioteca pública de BH, onde coordena roda de leitura e oficinas literárias elaboradas por ele há mais de 15 anos.

Somos todos importantes nas “batalhas” pela conquista de uma convivência em comum e em todos os lugares. As dificuldades de acesso a serviços básicos e até de transposição de obstáculos físicos, como escadas, ainda são realidades. Com respeito às necessidades de cada um, podemos mudar e melhorar todos os espaços.

