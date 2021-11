Luxemburgo cogita se aposentar ao fim do contrato com o Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo cogita o fim da carreira ao término do contrato com o Cruzeiro, que se encerrará em dezembro de 2023. O treinador concedeu entrevista à TV oficial do clube e falou sobre o pensamento de encerrar os trabalhos como técnico após cumprir o vínculo na Toca da Raposa II.

“A renovação de contrato, para mim, foi importante porque vai dar oportunidade de, ano que vem, eu colaborar com meu conhecimento – junto com a comissão técnica, jogadores e todo o staff, os profissionais que trabalham aqui no Cruzeiro – e nós irmos para a Primeira Divisão. E aí eu quero, na próxima temporada, de 2023, estar na Primeira Divisão. É um projeto que pode ser até um projeto, na minha cabeça, de encerrar a carreira. Pode ser que aconteça de eu encerrar a minha carreira com esse projeto do Cruzeiro”, projetou.

“Eu acho que ganhar campeonato, já ganhei tanto campeonato, né? Pode ser que aconteça de eu ganhar campeonato. Quero ganhar, obviamente. Subir e ganhar o campeonato da Segunda Divisão, como fui com o Bragantino. Mas acho que o grande campeonato que eu vou conquistar é um clube que me deu muita coisa (a Tríplice Coroa), eu, junto com os companheiros, levar de novo para a Primeira Divisão – local que ele nunca deveria ter saído. Essa vai ser a grande conquista minha nos últimos tempos”, completou.

Luxemburgo comandou o Cruzeiro em 149 partidas, com 82 triunfos, 36 empates e 31 derrotas. Ele fioi campeão de Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil em 2003, sua primeira passagem pela Toca da Raposa II.

Fonte: O Tempo