Minas só deve flexibilizar uso de máscara em 2022, diz secretário

No início do mês, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, falou que existia uma possibilidade de a obrigatoriedade do uso de máscara ser retirada no Estado ainda este ano, mas o recrudescimento da epidemia de Covid na Europa fez com que essa previsão fosse revista. Em entrevista a O TEMPO, ele afirmou que dificilmente a medida deixar de ser recomendada até dezembro.

Segundo Baccheretti, a equipe de especialistas da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) está se debruçando nos números de casos e mortes dos países europeus para verificar qual é a taxa de vacinação mais adequada para que a máscara possa deixar de ser recomendada em espaços abertos e arejados. Um posicionamento sobre quais são os índices ideais para a medida deve ser divulgado em duas semanas, de acordo com o secretário.

“Estamos verificando o que está acontecendo na Europa para entender qual é o melhor momento para retirar a máscara. Vimos muitos países com 60% da população vacinada desobrigando o uso, mas que depois vivenciaram um aumento de casos”, afirmou o secretário. “A minha expectativa é que isso não aconteça este ano, talvez em janeiro”.

Baccheretti explica que sua equipe não está de olho apenas nos países com índices de vacinação próximos ao do Brasil – como Alemanha, Holanda e Áustria, que não conseguiram atingir a marca de 70% da população imunizada –, mas também em Portugal, onde mais de 85% dos moradores completaram esquema vacinal. Mesmo com um dos melhores índices do mundo, ao lado da Irlanda, o país decidiu voltar a exigir o uso de máscara em locais fechados.

O secretário lembra que São Paulo decidiu flexibilizar o uso de máscara a partir do dia 11 de dezembro, mas que Minas deve utilizar parâmetros diferentes para tomar essa decisão. O estado vizinho justifica a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais abertos por estar com 75% da população completamente imunizada. Já o vacinômetro mineiro indica que 63,52% de todos os moradores completaram o esquema vacinal.

No Maranhão, o uso de máscara já foi flexibilizado para locais fechados, desde que a cidade tenha alcançado o índice de 70% da população com esquema vacinal completo. Em locais abertos, o equipamento de segurança passou a ser opcional em todo o estado.

O uso de máscaras em locais abertos também foi liberado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Um decreto municipal, publicado este mês, manteve apenas a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados e no transporte público. Mas a medida foi contestada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que enviaram recomendação à secretaria de Saúde da cidade para que o decreto seja revogado.

