Movimento SOS Salve a Vargem das Flores fará manifestação contra o Rodoanel

Contrário ao traçado original proposto pelo governo de Minas para a construção do Rodoanel Metropolitano, que corta ao meio bairros de Betim e Contagem, além da Área de Preservação Ambiental (APA) Vargem das Flores, o Movimento SOS Salve Vargem das Flores vai realizar, na manhã deste domingo (28), uma manifestação na orla da represa.

“Não aceitamos que o Rodoanel passe em Vargem das Flores porque o impacto é gigantesco, não só ambiental. Sempre que se mata uma estrada secam nascentes. Mas também tem um impacto social muito grande. Em Contagem, por exemplo, 16 bairros serão atingidos, e um deles é o Nascentes Imperiais, que vai ser dizimado, vai desaparecer do mapa com essa obra. Essa manifestação é pra sensibilizar o governo estadual a dialogar sobre esse projeto relâmpago que estão querendo fazer na região metropolitana e, em especial, na área de Vargem das Flores”, explicou Cristiana Oliveira, do Movimento SOS Vargem das Flores.

O ato, batizado de Não Vamos Trocar Água por Estradas”, começará, às 8h, na MG-808, em Contagem, onde haverá a concentração dos manifestantes em frente ao Pão com Linguiça. Depois, às 9h, eles seguem para a Prainha de Vargem das Flores, localizada na rua João de Barro, 100, no bairro Solar do Madeira, em Contagem.

Fonte: O Tempo