Mulher morre após carro sair da pista e atingir árvore na BR-146, em Araxá

Uma mulher de 30 anos morreu, na tarde desta sexta-feira (26), após o carro que ela conduzia sair da pista e bater em uma árvore às margens da BR-146, em Araxá, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

O acidente aconteceu por volta das 15h30 na altura do km 107, na zona rural do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia no sentido Patos de Minas/Araxá quando houve uma provável saída de pista.

O carro atingiu a lateral, do lado do motorista, em uma árvore árvore. Os militares encontraram a vítima com sinais de traumatismo cranioencefálico grave e já em parada cardiorrespiratória.

Após retirarem a mulher do veículo, ela foi levada para um hospital da região enquanto os bombeiros faziam manobras de intervenção e ressuscitação cardiopulmonar durante todo o percurso.

Entretanto, apesar dos esforços dos militares, a vítima não resistiu e acabou falecendo.

Fonte: O Tempo