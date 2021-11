‘Não sabe dirigir’, diz advogado de menor que guiou 60km e causou acidente em BH

O menino de 12 anos que pegou o carro do tio escondido em Juatuba, na região Metropolitana de Belo Horizonte – a cerca de 60 km da capital, e colidiu em cinco automóveis e uma motocicleta na avenida Antônio Carlos, na região Norte da capital, foi apreendido.

Advogado da família do menor, Rafael Vicente informou que o adolescente não sabe dirigir. “O que deixou a família mais estarrecida é que a criança não sabe dirigir e o veículo do tio é manual. Estamos sem saber como ele conseguiu percorrer tantos quilômetros sem ter o mínimo conhecimento de direção veicular”, declarou.

Ainda conforme o defensor, o menino não se lembra do ocorrido. “Ele disse que não se lembra de nada, o menino só contou que estava com saudades da avó que reside em Venda Nova. Ele está tão confuso quanto todos nós,” pontuou.

Vestimentas brancas

Por estar vestido com roupas que faziam alusão a religião de origem africana, o menor foi hostilizado no local do acidente por pessoas que disseram que ele estava incorporado, revelou Vicente.

“O menor não estava incorporado. Ele e a família são do candomblé e se vestem de branco nas sextas-feiras. A criança ainda está no processo de iniciação religiosa e não pode incorporar entidades. Por estar de vestimentas, que remetem a uma religião de origem africana, ele foi vítima de intolerância religiosa no local do incidente. Ainda vamos entender o que aconteceu”, disse.

O advogado da família também salientou que a criança não faz uso de medicamentos, nem qualquer outro tipo de drogas.

Perfil do menor

De acordo com Vicente, o menor também não possui perfil agressivo, nem mesmo tem o hábito de cometer infrações. “Todos estão perplexos porque a criança é muito tranquila e caseira. Claro que por ter 12 anos, ele faz algumas traquinagens e faceirices, mas nada tão grandioso”, frisou.

Depois do acidente, o menor foi apreendido e está no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA), no Barro Preto, região Central de BH, e ainda será ouvido pelo delegado.

