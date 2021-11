Portugal e Itália caem no mesmo grupo na repescagem das Eliminatórias Europeias

A FIFA realizou na tarde desta sexta-feira (26), em Zurique, na Suíça, o sorteio para definir os confrontos da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Os jogos serão realizados em 24 e 29 de março de 2022, e os horários ainda serão definidos. Por estarem no mesmo grupo, Portugal ou Itália ficarão de fora da próxima Copa.

No pote 1, estavam Portugal, Suécia, Itália, País de Gales, Escócia e Rússia, que tiveram melhor pontuação na fase de grupos e terão o mando de campo nas semifinais. Ucrânia, Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Áustria e República Tcheca estavam no pote 2.

Confira os confrontos e grupos:

Grupo A

Escócia x Ucrânia

País de Gales Áustria

Grupo B

Rússia x Polônia

Suécia x República Tcheca

Grupo C

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia

Os vencedores das semifinais vão para uma final. Os vencedores dos caminhos A, B e C chegarão ao Qatar 2022.

O treinador da Seleção Italiana, Roberto Mancini, destacou que a equipe não terá vida fácil. “É muito difícil para nós (risos) . A Macedônia do Norte é uma boa equipe e se vencermos, vamos jogar fora a final, seja na Turquia ou em Portugal. Eles são muito fortes”, disse.

Fonte: O Tempo