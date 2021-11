Uma reparação histórica

A vida tem dessas coisas. Períodos em que as coisas parecem escapar por entre os dedos, e instantes de glória que fazem todo o resto valer a pena. Posso dizer que vivi os dois, e ambos são eternos. Eu estava lá, no Brasileiro de 1977, por exemplo, quando o Atlético, numa campanha espetacular, invicta, deixou o bicampeonato nacional ir por água abaixo nas penalidades contra o São Paulo. Vi também, em 1980, contra o Flamengo, em que cada time venceu em seu respectivo mando de campo, mas o título, por causa do regulamento, acabou ficando com o rubro-negro. Não se assuste se chegou até aqui, torcedor atleticano. Por causa do torneio por pontos corridos, que de certa forma impede injustiças como a de 1977, tenho um pressentimento muito forte que 2021 será, no caso do Campeonato Brasileiro, o ano da reparação histórica. Cada dia que passa, a cada jogo, o timaço de Cuca deixa isso mais claro – a taça está muito perto, como nunca antes. E isso só vai dar mais uma certeza ao torcedor do Galo, que essa paixão infinita vale muito a pena. Um abraço!

Fonte: O Tempo