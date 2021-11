União Europeia autoriza entrada de turistas vacinados com CoronaVac

A União Europeia (UE) vai permitir a entrada de viajantes vacinados contra a covid-19 com a CoronaVac, vacina do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac. A decisão, divulgada nesta quinta-feira (25) em comunicado da Comissão Europeia que inclui 27 países, passa a valer em de 2022. Assim, os países europeus passam a focar no status de saúde do viajante e não mais no seu país de origem.