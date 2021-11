Veja o que fazer em BH neste fim de semana de 26 a 28/11

A agenda cultural de BH neste fim de semana (26 a 28/11) tem de tudo um pouco. Rock, MPB, pop, jazz, teatro, literatura, poesia e artes performáticas. E para todos os gostos e bolsos.

Confira os destaques da programação:

Sexta (26/11)

ZIZI POSSI

Zizi Possi é um dos grandes nomes da música brasileira e, em novembro, chega ao Cine Theatro Brasil Vallourec para homenagear dois grandes compositores da MPB: Chico Buarque e Edu Lobo. A programação acontecerá na sexta-feira, dia 26 de novembro, às 21h, e será realizada em formato híbrido: o público pode assistir no centro cultural ou em casa, virtualmente, via Eventim.

Quando: Sexta (26), às 21h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec (Rua dos Carijós, 258, Centro)

Quanto: O público pode assistir no centro cultural ou em casa, virtualmente, via Eventim. Os ingressos presenciais estão disponíveis a R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Para assistir à transmissão, o valor é de R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada). Para ambos os formatos, a compra pode ser feita pelo site (cinetheatrobrasil.com.br) ou na bilheteria do teatro

Mais informações: cinetheatrobrasil.com.br

IRA! FOLK

Nasi e Edgard Scandurra comemoram 4 décadas de sucesso da banda IRA! no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes, em única apresentação, no dia 26 de novembro, sexta-feira, às 21 horas, com ingressos limitados. Um dos principais nomes do rock dos anos 80, a banda IRA!, apresenta seu projeto IRA! FOLK, em formato acústico, numa versão desplugada e bem mais intimista.

Quando: Sexta (26), às 21h

Onde: Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Belo Horizonte – MG)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 80.

*Família e/ou Amigos, na compra de 1 ingresso inteiro com desconto especial.

*Promoções válidas para os valores do ingresso de valor inteiro. Promoções e descontos não são cumulativos com outros valores e outras promoções.

Vendas: Bilheteria do teatro Palácio das Artes e pelo site www.eventim.com.br

Mais informações: (31) 3347-7895 ou no site do Palácio das Artes

ROMERO LUBAMBO TRIO

Turnê comemorativa aos 50 anos de carreira, com as canções significativas da sua trajetória musical, autorais e de outros artistas consagrados como Pat Metheny, Herbie Hancock, Toninho Horta e Miles Davis. Lubambo será ladeado por Eneias Xavier no baixo, e Lincoln Cheib na bateria; e terá participações especiais como o percussionista Robertinho Silva e outros, neste show promocional para arrecadar recursos para a obra da nova Autêntica.

Quando: Sexta (26), às 21h

Onde: Grande Teatro do Sesc Palladium (rua Rio de Janeiro, 1046, Centro)

Quanto: Entre R$ 20 e R$ 50

Mais informações: Sympla

FESTIVAL BRINCANDO NA PRAÇA

Reunindo atrações de diversas áreas, como teatro, música, dança, oficinas e intervenções, o Festival Brincando na Praça chega à terceira edição. O evento trará espetáculos que versam sobre temas urgentes da sociedade, como: alimentação saudável, sustentabilidade, economia circular, diversidade, direitos humanos, equidade racial e combate à desinformação, em sua última semana. Comandados pela mestre de cerimônias Palhaça Rubra, sempre acompanhada do Pelanca, os espetáculos acontecem nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro.

Quando: De sexta (26) a segunda (29), a partir das 15h

Onde: páginas do Facebook e YouTube da Muda Cultural e da Catraca Livre.YouTube da Muda Cultural

Quanto: Gratuito

Tutu com Tacacá lança disco de estreia

Após lançar dois singles como aperitivos ao público, a banda Tutu com Tacacá apresenta o primeiro álbum da carreira, homônimo, como a consolidação de um projeto que propõe uma ponte inédita entre os movimentos musicais de Minas e do Pará. São oito músicas autorais, com fortes influências de expressões culturais regionais, como o Congado, a Folia de Reis, a catira mineira, carregadas com a guitarra e o banjo paraenses do carimbó.

Quando: Nesta sexta (26)

Onde: Nas plataformas digitais de streaming.

Quanto: Acesso gratuito para assinantes das plataformas

Mais informações: Nas redes sociais e no canal do Youtube do grupo.

Sábado (27/11)

MUSICAIS INFANTIS NO PÁTIO

Um bom programa para os pequenos é o “Musicais no Pátio” – programação com oito espetáculos musicais adaptados dos clássicos da literatura, no Teatro do Shopping Pátio Savassi, que começa com o espetáculo “Aladim”, no dia 27 de novembro (sábado), às 15h, seguido de “Branca de Neve”, 28.11 (domingo).

Quando: Sábado (27) e domingo (28), às 15h

Onde: Todas as apresentações do Musicais no Pátio (Av. do Contorno, 6061 – São Pedro)

Quanto: Ingressos custam R$30 e R$15 (Menores de 21 anos, idosos e estudantes). Crianças até 2 anos não pagam. A retirada de ingressos é feita pelo Sympla (Link: https://www.sympla.com.br/eventos?s=musicais+no+p%C3%A1tio&tab=eventos).

Mais informações: Sympla

PEÇA DE TEATRO A VALSA DE LILI

O espetáculo A Valsa de Lili, inspirado no livro autobiográfico ‘Pulmão de Aço’, de Eliana Zagui (a Lili da vida real) estreia no fim de semana. No palco está a atriz Débora Duboc, que ganhou o Prêmio APCA de melhor atriz pela atuação na peça.

O autor Aimar Labaki constrói de forma delicada e emocionante a história de Lili, que, tanto em vida quanto na peça, vive numa UTI há quase quarenta anos, desde os 2 anos de idade, por conta de uma poliomielite mal diagnosticada. A direção é de Débora Dubois.

Quando: de 27 de novembro (sábado) a 20 de dezembro de 2021, de sexta a segunda, às 20h.

Onde: Presencial – Teatro I – CCBB BH – Praça da Liberdade, 450 – Funcionários – Belo Horizonte (MG).

Quanto: Ingressos: À venda no site do CCBB: bb.com.br/cultura. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (clientes Banco do Brasil que pagarem com Ourocard e meia-entrada para estudantes e professores, crianças com até 12 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e suas acompanhantes e casos previstos em Lei).

Mais informações: (31) 3431-9400 I (31) 3431-9503

ORQUESTRA OPUS E PAULINHO PEDRA AZUL

Paulinho Pedra Azul, um dos ícones da música de Minas, vai trazer neste fim de semana sua poesia musical ao som de arranjos especiais em reencontro com a Orquestra Opus. No repertório, canções marcantes da carreira do artista como Ave Cantadeira, Jardim da Fantasia, Precisamos de Amores, Cortinas de Ferro, Vagando, Cantar, além de canções de compositores como Milton Nascimento, Tom Jobim, Clube da Esquina, Beatles, Paulinho da Viola, entre outros.

Quando: Sábado (27), às 20h30

Onde: Centro Cultural Minas Tênis Clube (rua da Bahia, 2244, Lourdes)

Quanto: A partir de R$ 40

Mais informações: site Eventim

LOVE WINE

Ideal para quem aprecia música, boa comida e vinhos selecionados, o evento Love Wine está de volta para matar a saudade. Além de bons vinhos, o festival conta com a gastronomia assinada pelos chefs Caio Soter e Daniel Duarte e shows do duo Clara X Sofia, da banda Classic e de Carol Serdeira.

Quando: 27/11 (sábado), das 13h às 22h

Onde: Avenida Professor Cristovam dos Santos, nº 444, Belvedere

Quanto: R$ 30 (entrada até 15h) a R$ 60 (entrada a qualquer horário) com ingressos à venda no site www.sympla.com/lovewine

Mais informações: www.instagram.com/lovewinefestival

ENCONTRO COM A LITERATURA – LUÍS GIFFONI

Com o objetivo de difundir a literatura feita em Minas Gerais e de estimular a leitura, a Academia Mineira de Letras e o Ponteio Lar Shopping lançam o projeto “Encontro com a Literatura”, com mediação da jornalista e escritora Daniela Zuppo. O primeiro convidado será o escritor Luís Giffoni. Com mais de vinte livros publicados, é um dos autores mais premiados do país, já tendo ganhado prêmios da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Bienal Nestlé, Prêmio Henriqueta Lisboa, Prêmio Nacional de Romance, Prêmio Nacional de Contos Cidade de Belo Horizonte, Prêmio Jabuti de Romance. No projeto “Encontro com a Literatura”, Giffoni falará sobre sua trajetória e, especialmente, sobre dois de seus livros: “O acaso abre portas” (Editora Abacatte, 79 páginas) e “O hacker do tempo” (Editora Miguilim, 145 páginas).

Quando: 27/11 (sábado), às 17h

Onde: No primeiro piso do Ponteio Lar Shopping (BR-356, 2.500, Santa Lúcia)

Quanto: Gratuito

UMMAGUMMA THE BRAZILIAN PINK FLOYD

O Ummagumma The Brazilian Pink Floyd está de volta ao Grande Teatro do Palácio das Artes no fim de semana. Depois de dois adiamentos do espetáculo em função da pandemia, o público mineiro enfim terá um reencontro com o maior tributo da banda inglesa no Brasil, com a reconhecida qualidade musical e de estrutura artística. Importante: devido às exigências sanitárias, o mapa de assentos sofreu alterações.

Quando: Sábado (27), às 21h

Onde: Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 – Centro – Belo Horizonte/MG)

Quanto: Plateia 1 – R$ 120 (inteira) e R$ 60 meia; Plateia 2 – R$ 100 (inteira) e R$ 50 meia; Plateia 3 – R$ 80 (inteira) e R$ 40 meia

Vendas: eventim.com.br/artist/ummagumma

Pessoas que adquiriram ingressos para o show inicialmente marcado para março de 2020 receberam email de alteração de ticket pela empresa Eventim – aquelas que não receberão deverão entrar em contato pelo telefone (31) 3236-7421.

Mas ainda existem ingressos disponíveis, à venda pelo site Eventim.

Mais informações: (31) 3236-7400 e https://fcs.mg.gov.br/

Domingo (28/11)

‘POR UMA CONSCIÊNCIA NEGRA, ORGÂNICA, CONTÍNUA E PERENE’

No vídeo, “Quenda” é a música que reúne, pela primeira vez, a Cia Baobá Minas e uma representante da Comunidade Quilombola Mangueiras, Ione Maria de Oliveira, ao Coral Lírico e à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Nascido do encontro entre o arranjador Fred Natalino e da fundadora da Cia Baobá Minas (mas também do Prêmio Zumbi), Júnia Bertolino, o arranjo celebra a riqueza e a importância da contribuição dos povos de descendência africana na construção da identidade nacional brasileira.

Quando: Domingo (28), às 10h

Onde: Instagram e Facebook da Fundação Clóvis Salgado

Quanto: Acesso gratuito.

Mais informações: (31) 3236-7400

PROJETO CONTEMPORÂNEO DO MEMORIAL VALE

O bailarino Dadyer Aguilera apresenta o espetáculo H-CPU. Na dança, um corpo tomado por diferentes forças internas, memórias, lembranças que lutam para se manifestarem de forma rápida e intensa. Essas forças se encontram em tempo real com interferências e realidades externas, iniciando-se assim uma batalha corporal entre o que se encontra dentro e fora dele..

Quando: Domingo, 18h

Onde: Canal do YouTube do Memorial Vale

Quanto: Acesso gratuito

Mais informações: YouTube

Exposição #Pretxosqueinspiram

2ª Edição do Projeto Raízes Negras, que traz a Exposição #PretxsqueInspiram, com fotografias que mostram a identidade e representatividade afro. A mostra conta com modelos da vida real e faz uma homenagem aos colaboradores das lojas do Boulevard Shopping. 18 comerciários negros se voluntariam a fazer parte da ação.

Quando: Em cartaz até 5 de dezembro

Onde: Boulevard Shopping, piso 2 do mall

Quanto: Acesso gratuito

Mais informações: boulevardshopping.com.br

Fonte: O Tempo