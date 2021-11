Venda Nova é tema de novo livro da coleção ‘BH. A Cidade de Cada Um’

O historiador mineiro Bruno Viveiros Martins nasceu e cresceu em Venda Nova, uma das regiões mais tradicionais de Belo Horizonte, como morador raiz da região. Foi campeão de futebol de botão de sua rua, no bairro São João Batista, e aluno das Escolas Municipais Antônia Ferreira e Geraldo Teixeira da Costa. Martins, agora, registra e eterniza memórias em mais de 160 páginas sobre Venda Nova, tema do 35º título da coleção “BH. A Cidade de Cada Um”. O livro, publicado pela Conceito Editorial, será lançado neste sábado (27), a partir das 11h, na Livraria Ouvidor Savassi, com sessão de autógrafos do autor. No evento, os exemplares serão vendidos a R$25.

Pouco antes do antigo Curral del Rey ganhar forma e da histórica Ouro Preto ser inaugurada, a região de Venda Nova pulsava como um organismo vivo, capaz de alimentar a curiosidade e a fome de tropeiros e coronéis do século XVIII. O livro resgata histórias da época da Coroa até hoje, que envolvem um time de futebol quase centenário, figuras emblemáticas como Padre Pedro Pinto, e lendas de arrepiar, como o Capeta da Vilarinho. Atualmente, Venda Nova condensa cerca de 250 mil moradores, praticamente como uma cidade — maior do que centenas de municípios de Minas Gerais.

“Falo também dos armazéns, mercearias e mercadinhos que fazem parte da história de Venda Nova; do amor pelo esporte, a exemplo do futebol amador, do ciclismo e das corridas de cavalo; da luta dos moradores por melhores condições de vida, como o acesso à educação pública a partir de colégios como o Santos Dumont e o GETECO; da defesa das áreas verdes e espaços de sociabilidade pública, como o Parque Serra Verde, o Centro Cultural Venda Nova e o Centro de Memória Regional”, comenta o autor, que é doutor em história pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisador do “Projeto República: Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória” da UFMG e professor do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte.

O livro também traz relatos de pessoas comuns até nomes mais reconhecidos de Venda Nova, como a dupla Neyde & Nancy, o chargista Duke e o humorista Geraldo Magela “Ceguinho”, e referências que se tornaram tradicionais na BH contemporêna, como o Baile da Saudade, que explodiu a cultura black soul por toda a capital mineira sob a influência de Toninho Black, e a Quadra da Vilarinho, famosa por abrigar a história da aparição de um Capeta, que rendeu notícia até no exterior, em publicação do jornal “The New York Times”.

Editada por José Eduardo Gonçalves e Silvia Rubião, a coleção “BH. A Cidade de Cada Um” é publicada desde 2004 e, entre seus 34 títulos já lançados, contou histórias sobre locais e bairros emblemáticos da capital mineira, como o Mineirão, a Praça Sete, o Mercado Central, o Cine Pathé e os bairros Serra, Padre Eustáquio, Sagrada Família e Caiçara.

Papel político, comercial e religioso

Por quase três séculos, Venda Nova pertenceu à Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, antes de ser anexada à capital Belo Horizonte, em 1948. Durante o Brasil Império, a região desempenhou um importante papel político, comercial e religioso. O sucesso entre tropeiros e viajantes correu de boca em boca devido às inúmeras vendas que se instalaram por seu território — daí o nome da região — muitas delas de propriedade de portugueses, oferecendo desde a fartura de mantimentos, como arroz, feijão e toucinho, até produtos utilitários raros para a época, como querosene e couro.

“Queria entender como um arraial fundado no século XVIII passou a fazer parte de uma capital planejada e inaugurada no século XIX. Ou seja, enquanto Venda Nova possui mais de 300 anos de história, Belo Horizonte tem pouco mais de 120 anos de existência”, comenta o autor do livro, Bruno Viveiros Martins.

Fonte: O Tempo