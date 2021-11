Vídeo mostra ação de ladrões durante furto de carro em BH: assista

Câmeras de segurança residenciais flagraram o momento exato de um furto a um veículo, realizado em plena luz do dia, na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. As imagens ajudaram a polícia a prender três suspeitos. Veja o vídeo do crime:

Segundo militares do Batalhão Rotam, os três homens envolvidos no furto usavam tornozeleira eletrônica e estavam há poucos dias fora do sistema prisional. De acordo com o tenente Rafael Neto, que acompanhou a ocorrência, o trio agia de modo oportuno.

Nas imagens é possível ver um dos criminosos monitorando a rua. Ele anunciou o assalto no momento em que um idoso saía sozinho do veículo, que estava estacionado na porta de um prédio.

“Todos os envolvidos na ação criminosa já possuíam passagens por furto a veículos na capital. O interessante é que eles ainda usavam tornozeleira eletrônica e retornaram para o sistema prisional”, ressaltou o militar.

