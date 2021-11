América busca vitória contra o RB Bragantino, mirando aproximação do G-8

Há dois jogos sem vencer e com queda nas chances de ir à Libertadores. Assim, o América chega para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste sábado (27), às 19h30, em Bragança Paulista, São Paulo, em jogo válido pela 36ª rodada da Série A.

O Coelho sabe que o G-8 será a zona de corte para o torneio nacional, e se quiser conquistar mais este feito inédito na temporada, terá que buscar os três pontos fora de casa. No momento, matematicamente, as chances são de 20,4%.

O América inicia a rodada na 10ª posição, com 45 pontos, e pode ganhar apenas uma posição. O Massa Bruta figura na 6ª posição, com 52 pontos, e pode chegar à 4ªcolocação.

Como vem os times?

O América teve quatro dias de treinamentos, período suficiente para que o técnico Marquinhos Santos recuperasse os atletas e corrigisse as falhas dos últimos jogos. O time não deve ter alterações com relação ao que enfrentou o Fluminense. A novidade entre os relacionados fica por conta do atacante Rodolfo, que havia ficado de fora do jogo passado por opção técnica.

O Massa Bruta terá mudanças para este duelo. O zagueiro Natan vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Há dúvida no meio-campo com relação aos substitutos de Lucas Evangelista e Eric Ramires, que seguem no departamento médico. O técnico tem as opções de Emi Martínez, Pedrinho ou Helinho.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X AMÉRICA

Motivo: 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 27 de novembro de 2021

Horário: 19h30 (Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7FM

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (CBF/RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA/SC)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho; Ademir, Felipe Azevedo, Zárate. Técnico: Marquinhos Santos.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Emi Martínez (Pedrinho ou Helinho) e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

