América: Marquinhos Santos minimiza empate e celebra: ‘voltamos a competir’

“O Red Bull Bragantino é o vice-campeão Sul-Americano. É um time extremamente forte, e jogando em seus domínios. Sei o quanto é difícil, estive aqui recentemente com o Juventude e acabamos vencendo. Com o América, estivemos muito perto da vitória, em um jogo dificílimo”, destacou Marquinhos Santos, em entrevista coletiva, após a partida.

O treinador americano também exaltou a postura do América frente ao adversário e se mostrou contente com o duelo. “Foi um grande jogo para aqueles que gostam de futebol. Jogo aberto e franco, onde as duas equipes jogaram ofensivamente, buscando a vitória”, disse.

“Voltamos a competir, a apresentar um bom futebol, diferente dos últimos dois jogos, em especial o do Fluminense”, disse o treinador, que parabenizou o grupo pelo resultado e desempenho. “Se entregaram muito. Mais uma oportunidade de gol, de jogada ensaiada, que se dedicaram durante a semana (nos treinamentos). Mérito deles que acreditaram naquilo que foi proposto e trabalhado”, pontuou.

O América volta para Belo Horizonte com um ponto na bagagem, contra um adversário para o qual havia perdido no primeiro turno. Agora, terá mais três jogos pela frente, contra Chapecoense, Ceará e São Paulo, até a 38ª rodada. “Acredito que foi um ponto importante somado na caminhada que temos até a última rodada”, concluiu Marquinhos Santos, que chega ao seu nono jogo pelo América, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Fonte: O Tempo