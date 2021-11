Capinópolis: após confusão, homem é assassinado com um tiro no peito no Campos Elíseos

O Vítima foi atingida no peito

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 47 anos foi assassinado com um tiro no peito na noite da última sexta-feira (26.nov.2021), no Campos Elíseos. O crime ocorreu na Avenida 101, por volta das 21h50.

Segundo dados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tudo teve início há cerca de 30 dias, quando uma mulher foi denunciada por tráfico de drogas e presa. Ainda segundo a ocorrência, a mulher que havia sido presa e seus filhos começaram a ameaçar o suposto denunciante e sua família.

Na noite da última sexta-feira, com sede de vingança, foram até o local onde mora a família, arrombaram a porta e invadiram. Um homem, 45 anos, sacou uma arma após ter se assustado com o barulho e com a quantidade de pessoas invadindo sua casa.

Ainda segundo as versões do fato, a mulher que havia sido presa por tráfico de drogas abraçou a dona da casa com o objetivo de não ser atingida por algum disparo. Alex Marcos Ferreira, vulgo Lecão, correu para frente da mira, falando para o autor não atirar, no entanto, foi alvejado com um tiro no lado esquerdo do peito.

Após o disparo, todos saíram correndo. Lecão ainda conseguiu andar por cerca de 50 metros, mas caiu na calçada e morreu no local.

A PMMG foi acionada. Segundo os militares, uma mulher seminua, enrolada em uma toalha foi correndo em direção à viatura, afirmando que havia um homem baleado em sua casa. A mulher contou sua versão dos fatos e afirmou ainda que não sabia que o amásio tinha essa arma de fogo, possivelmente, um revólver calibre .38.

Os militares chegaram ao local e encontraram a vítima sem sinais vitais.

Ainda de acordo com informações da polícia, uma confusão entre as duas famílias já havia ocorrido na parte da tarde, no entanto, a PMMG não foi acionada.

Segundo informações de uma testemunha, o local do crime funciona como um bar e bordel.

O autor do homicídio é natural da Paraíba, não possuía registro de crimes, e segundo informações, trabalha “no trecho”.

Todos os outros envolvidos têm passagens policiais — incluindo as pessoas que estavam sendo ameaçadas. A vítima do disparo fatal, Alex Marcos Ferreira, tinha várias passagens por roubos e furtos.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe. O corpo foi removido do local por uma funerária.