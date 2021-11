Capinópolis: suspeito de assassinato é preso em pensão em Ituiutaba

Uma arma de fogo foi apreendida com o suspeito | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 45 anos, suspeito de assassinato na noite da última sexta-feira (26.nov.2021), na Avenida 101, foi preso em uma pensão em Ituiutaba manhã deste sábado (27). Ubiratan Amaral Pereira, natural da Paraíba, matou Alex Marcos Ferreira, 47 anos, conhecido como lecão, com um tiro no peito, após ter sua casa invadida por um grupo de pessoas.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou diligências desde a noite da última sexta-feira.

Na manhã deste sábado, uma viatura da PMMG efetuava patrulhamento pela Avenida 17, quando visualizou o Ubiratan adentrando em uma pensão. Segundo a polícia, ao ser abordado confirmou ser o autor do homicídio. Ele portava um revólver na cintura, possivelmente, a arma do crime.

O homem foi preso e encaminhado à autoridade policial.

O crime

Segundo dados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tudo teve início há cerca de 30 dias, quando uma mulher foi denunciada por tráfico de drogas e presa. Ainda segundo a ocorrência, a mulher que havia sido presa e seus filhos começaram a ameaçar o suposto denunciante e sua família.

Na noite da última sexta-feira, a mulher que havia sido presa por tráfico de drogas e seus filhos foram até o local onde mora a família mora, arrombaram a porta e invadiram. Ubiratan Amaral sacou uma arma após ter se assustado com o barulho e com a quantidade de pessoas invadindo sua casa. Ainda segundo as versões do fato, a mulher que havia sido presa por tráfico de drogas abraçou a dona da casa com o objetivo de não ser atingida por algum disparo. Alex Marcos Ferreira, vulgo Lecão, correu para frente da mira, falando para o autor não atirar, no entanto, foi alvejado com um tiro no lado esquerdo do peito.

Alexa Marcos Ferreira andou por cerca de 50 metros, no entanto, caiu e morreu na calçada. Ele tinha várias passagens por roubos e furtos.