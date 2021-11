Confira a escalação de Palmeiras e Flamengo

Com Felipe Melo no banco do Palmeiras e sem surpresas no Flamengo, os dois finalistas da Copa Libertadores 2021 confirmaram os titulares que entrarão em campo neste sábado na partida decisiva do torneio.

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Verdão vai entrar em campo com Weverton; Ronielson, Gustavo Gómez com a faixa de capitão, Gustavo Scarpa e Luan, Mayke, Zé Rafael, Joaquín Piquerez, Danilo, Raphael Veiga, Dudu e Rony.

O meia Felipe Melo vai iniciar o jogo no banco de reservas da equipe paulista.

Já o Rubro-Negro, dirigido por Renato Gaúcho, jogará com Diego Alves, Mauricio Isla, David Luiz, Rodrigo Caio, Filipe Luís , Willian Arao, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa.

A decisão da Libertadores começa às 17 horas, horário de Brasília, e será arbitrada pelo argentino Néstor Pitana.

Fonte: O Tempo